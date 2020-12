Nicole Winkler neue Rektorin

Schulrat Heiko Mail hat Nicole Winkler ihre Ernennungsurkunde zur Rektorin der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) überreicht.

Genau ein Jahr ist vergangen, als der damalige Schulleiter der KFS Florian Nohl seinen Schulwechsel der Schulgemeinde verkündete (wir berichteten). Nach über zehnjähriger Leitung übergab er seiner Konrektorin Nicole Winkler im Februar die kommissarische Leitung. Ein erweitertes Schulleitungsteam von drei weiteren Kollegen unterstützen Winkler seither. Damals ahnte noch keiner, welch turbulenten Monate und vorher nie dagewesene Planung auf das Team in Zeiten von Corona zukommen sollte. Aber Dank Winklers Erfahrung im Schulwesen meistert die Schulgemeinde die Krise, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die gebürtige Saarländerin war zuvor bereits Rektorin an der Werkrealschule in Sandhausen. „Mich hat das Konzept der Gemeinschaftsschule schon immer überzeugt“, erzählt Winkler, sodass sie vor sechs Jahren als Konrektorin an die KFS gewechselt ist. In den zurückliegenden Jahren konnte sie zusammen mit Nohl die Schule maßgeblich prägen. „Ich bin nun sehr glücklich darüber, diese Arbeit fortsetzen zu können.“ Weithin ist die neue Schulleiterin ausgebildet als systemischer Coach, in der Organisationsentwicklung und im Lerncoaching – Themen, die sie auch in Zukunft einbringen möchte. „Ich sehe in dem heterogenen Schulsystem der Gemeinschaftsschule eine große Chance, einen Ort zu schaffen, an dem sich ein Kind entsprechend seiner Stärken frei entwickeln kann.“ Heterogenität, so Winkler, könne dabei nur förderlich sein. Dementsprechend ist auch die Inklusion an der Schimper bereits seit Jahren ein gelebtes Konzept.

Die Entwicklung der Schule, so ergänzt sie weiter, sei jedoch nur dank der Offenheit und der Innovationsbereitschaft des Kollegiums möglich gewesen. Gerade diese Einsatzbereitschaft und der Teamgeist habe das Schimper-Kollegium während der Pandemie mal wieder unter Beweis gestellt und so einen reibungslosen Übergang in den Onlineunterricht ermöglicht. „Darüber hinaus ist für mich die Arbeit von jeher von einem hervorragenden Kontakt mit dem Schulträger geprägt. Solche Rahmenbedingungen kann man sich nur wünschen.“

Konzept wird fortgeführt

Noch ist für viele ungewiss, wie das Schuljahr unter Pandemiebedingungen weiter verlaufen wird. Aber zum Glück stehen für Schulleitung und -gemeinde auch sehr erfreuliche Themen im kommenden Jahr an: Die Schule bereitet sich auf den Umzug in das neue Gebäude vor. „Das wird ein großer Meilenstein im Rahmen der Schulentwicklung werden.“ Schließlich ist die Konzeption des Neubaus auf das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule ausgerichtet.

„In den neuen Räumlichkeiten können wir nochmal besser unsere personalisierten Lernkonzepte und offenen Unterrichtssituationen umsetzen und so eine andere Form der Leistungsbereitschaft der Schüler erreichen.“ So wird durch die Ernennung Nicole Winklers zur neuen Schulleiterin das Gemeinschaftsschulkonzept an der KFS konstant weitergeführt. zg

