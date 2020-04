Niemand darf zu kurz kommen

Der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (Wiesloch, Bild) gestaltet am Sonntag, 26. April, den Gottesdienst „for your soul“ mit, den die evangelische Kirchengemeinde ab 9.55 Uhr live aus der Wollfabrik sendet. Castellucci ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Migration und Integration sowie Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Er hat zuletzt im Februar das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos besucht, wo tausende Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben und einen Corona-Ausbruch im Camp befürchten.

Trotz des ernsten Themas zeigt sich Castellucci, selbst bekennender evangelischer Christ, als Mann der Hoffnung: „Das Virus kennt keine Grenzen und die Antwort auf das Virus darf auch keine Grenzen kennen. Wenn wir als Europa zusammenhalten, besiegen wir das Virus“, sagt er.

Unsere Region leidet wie ganz Deutschland schwer unter der Corona-Krise. Herr Castellucci, warum sollen wir uns trotzdem mit dem Leid der Flüchtlinge auf Lesbos beschäftigen?

Lars Castellucci: Ich war vor einiger Zeit in einem Gottesdienst. Der Pfarrer begrüßte die Gemeinde: „Haben Sie gehört?“ Und tatsächlich konnte man etwas hören. Die Mikrofonanlage war mit Hilfe von Spendengeldern erneuert worden. Auch mit einem Hörgerät klappte nun alles ohne Probleme. Und noch etwas war zu hören gewesen: Anstelle der Orgel hatte ein Cembalo zur Eröffnung geklungen. Wiederum eine Anschaffung, die mit Spenden möglich geworden war und einen unglaublichen Klang im Kirchenraum entfaltete. Ich bin sicher: Wenn in dieser Zeit auch noch die Glocken ihren Geist aufgegeben hätten, wäre auch da Ersatz möglich gemacht worden. Der Sonntag war außerdem Erntedankgottesdienst, der Altar war reich geschmückt. Die Botschaft: Es ist für alle genug da. In diesem Geist mache ich auch Politik. Ja, viele haben gerade Existenzängste. Viele kommen ohnehin kaum über die Runden. Ihnen hilft man aber nicht, wenn man die Elenden in ihrem Elend belässt, sondern indem wir uns auch für sie einsetzen. Dazu sind wir alle aufgerufen.

Was haben Sie bei Ihrem Besuch auf der griechischen Insel Lesbos im Februar dieses Jahres erlebt? Und was wissen Sie über die aktuelle Situation dort?

Castellucci: Mytilene, die Hauptstadt der Insel, ist etwa so groß wie Schwetzingen. Nebendran liegt das Lager Moria, ebenfalls fast so groß wie Schwetzingen. Ich war alleine dort, ohne Einladung, ohne offiziellem Programm und bin einfach durch den Zaun gestiegen. Ich habe alles gesehen. Auf engstem, vermülltem Raum leben etwa 20 000 Menschen unter völlig unwürdigen Bedingungen, ohne Strom, Licht, medizinischer Versorgung, ein Drittel davon Kinder. Vor allem die Kinder machen mir zu schaffen. Ein kleiner Junge kam den Abhang heruntergerannt und rief „Hello, my friend“. Ich bin gegangen in der festen Absicht, alles in Bewegung zu setzen, für diesen, meinen kleinen Freund etwas zu erreichen. Seitdem ist fast alles nur schlechter geworden. Die Stimmung auf der Insel kippt. Jetzt noch die Sorge vor Corona. Doch unsere Bemühungen für eine europäische Koalition haben Erfolg gehabt. So konnten vergangene Woche die ersten Kinder ausgeflogen werden. Ein Anfang.

Wie kann aus Ihrer Perspektive als vom christlichen Glauben geprägter Politiker eine realistische wie ethisch verantwortbare Politik aussehen?

Castellucci: Sie adressiert die Ursachen der Flucht. Sie hilft, wo Hilfe möglich und nötig ist. Und sie sorgt dafür, dass niemand zu kurz kommt. In der Bibel gibt es ein Fest, als das verlorene Schaf zur Herde zurückfindet. Keine Eifersucht, kein Neid, keiner der sich zurückgesetzt fühlt. Das funktioniert, weil der gute Hirte allen seine Liebe zuspricht. Politisch heißt das „Politik für alle“. Niemanden aufgeben, kein Unrecht dulden, für Gerechtigkeit kämpfen. Damit wird man, anders als in der Bibel, immer wieder scheitern. Und muss gerade deshalb immer wieder von Neuem beginnen.

Was trägt und tröstet Sie selbst in der Zeit der Corona-Krise?

Castellucci: Die Worte „Fürchtet Euch nicht.“ Unser Glaube ist ein Glaube der Hoffnung und des An-sporns, für diese Hoffnung auch tätig zu sein.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020