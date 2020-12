Niemand muss den Ableser reinlassen

„Mit großem Unverständnis habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Stadtwerke bei der derzeitigen Pandemielage weiterhin ihre Mitarbeiter zur Jahresablesung in die Haushalte schicken. Diese total unnötigen Kontakte, bei denen ein Mitarbeiter in wie viele Haushalte geht, müssen doch wirklich nicht sein. Warum werden nicht der Situation entsprechend Ablesekarten verschickt oder E-Mail-Kontakte genutzt“ Diese Frage stellt sich unser Schwetzinger Leser Detlev Lamm. Klar, dass wir da gleich mal bei Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Braun nachgefragt haben.

Braun sagt, die Stadtwerke hätten in Pressehinweisen und Anzeigen – die auch in unserer Zeitung erschienen sind, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Firma Schmitt alle Maßnahmen zum Infektionsschutz einhalte. Man habe das selbstverständlich auch überprüft, so Braun.

Zudem habe man ja jeweils ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Übermittlung der Zählerstände sowohl über den SWS-Online-Service (Homepage) als auch per E-Mail erfolgen könne. Sollten Bedenken seitens der Kunden wegen persönlicher Besuche durch die Ableseteams bestehen, stünden nicht nur die beiden genannten Möglichkeiten für die Übermittlung der Zählerstände alternativ zur Verfügung, sondern auch noch der telefonische Kundenservice unter der kostenlosen Servicenummer 0800/5 13 51 39. Damit ist die Möglichkeit einerkontaktlosen Übermittlung der Zählerstände gewährleistet.

„Ich habe dem Mitarbeiter der Stadtwerke jedenfalls nicht geöffnet. Die Zählerstände werde ich einfach und sicher per Internet übermitteln. Die Stadtwerke haben doch in Bezug auf ihren Kundenverkehr auch entsprechende Maßnahmen getroffen und ihre Kundencenter zum Schutz der Mitarbeiter vorübergehend geschlossen“, sagt Detlev Lamm.

Für Martina Braun ist das überhaupt kein Problem: „Sollten die Kunden Fragen haben oder Informationen zu die Ablesevorgänge wünschen, stehen wir für Auskünfte mit kompetenten SWS-Mitarbeitern zur Verfügung. Trifft der Ableser den Kunden nicht an oder er bekommt aufgrund des aktuell erhöhten Infektionsrisikos oder auch wegen anderer Gründe den Zugang verwehrt, hinterlässt er die vorgedruckte Ablesekarte. Der Kunde kann dann seine Zählerstände eintragen, die Karte bei uns einwerfen oder die Zählerstände telefonisch übermitteln – auch zu Nicht-Corona-Zeiten.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020