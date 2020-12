Nikolaus ist auf der Straße

Schwetzingen/Oftersheim.Die seit über 40 Jahre bestehende Aktion der Schwetzinger Nikolausgruppe, die jedes Jahr am 6. Dezember die Familien besucht, kann diesmal Corona-bedingt in der üblichen Form nicht stattfindet. Damit die Kinder aber – zumindest in Schwetzingen und Oftersheim – nicht auf den Nikolaus verzichten müssen, hat sich der TV 1864 (der neue Heimatverein der Gruppe) zusammen mit dem TSV und dem Musikverein aus Oftersheim etwas einfallen lassen.

So werden ab etwa 16.30 Uhr in beiden Orten insgesamt elf Gruppen, meist bestehend aus Nikolaus und Knecht Ruprecht, unterwegs sein und die Kinder an den Fenstern und auf den Balkonen (nicht auf der Straße!) grüßen. In Oftersheim werden sie – in gebührendem Abstand – vom Musikverein unterstützt.

In Schwetzingen werden die Gruppen in allen Ortsteilen auftauchen, in der Kern- und Nordstadt werden nahezu alle Straßen abgedeckt. Im Schälzig wird es vorrangig der Bereich um die Helmholtz- und Keplerstraße sowie die Sternallee sein, im Hirschacker kamen Wünsche aus der Siedler- und Rheintalstraße sowie dem Hirschbrunnen- und Ulmenweg und im Kleinen Feld aus der Verschaffelt-, Rabaliatti- und Holzbauerstraße. Auch die Oststadt wird besucht.

In Oftersheim werden die Gruppen quer durchs ganze Ortsgebiet unterwegs sein, ein Schwerpunkt wird im Gebiet Nordwest liegen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020