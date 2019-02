Noch besser „Flagge zeigen“

Nicht nur Haus-&-Grund-Mitglieder aus Schwetzingen und Umgebung werden mit allem, was Hauseigentümer und Vermieter brauchen, schon seit langem im Erdgeschoss der Scheffelstraße 55 („Pressehaus“) versorgt. Die verkehrsgünstige Lage, die guten Parkmöglichkeiten und der Zugang im Erdgeschoss begünstigen und vereinfachen den Besuch auch für ältere Personen. Hier erhalten sie rechtssichere Vertragsformulare auf neuestem Stand, können Erkundigung nach der „ortsüblichen Miete“ einholen oder auch einem Beratungstermin beim Fachanwalt vereinbaren. Ab sofort hat der Verein dort nicht nur eine eigene Räumlichkeit, sondern mit Anja Ottstadt auch eine erfahrene Verstärkung im Servicebereich, die sich der Anliegen und Fragen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern annimmt, auch bei einer Neuvermietung.

Zur Einweihung und Eröffnung war der Vorstand des Landesverbandes von Haus & Grund aus Karlsruhe, Jürgen Schrader, gekommen. Dieser war bereits Gast im vergangenen Jahr anlässlich des „Schwetzinger Immobilientages“ im Palais Hirsch. Von diesem zentralen Standort, den dortigen Räumlichkeiten und der gelungenen Veranstaltung war er so beindruckt, dass er jetzt als Geschenk drei weiß-blaue Flaggen mit dem Haus & Grund Logo überreichte, damit der Verein künftig auf den Fahnenträgern vor dem Palais Hirsch an jedem Immobilientag echt „Flagge zeigen“ könne, so Schrader.

Darüber hinaus ließ er wissen, dass die Entwicklung des Ortsvereins innerhalb des Landesverbands auch im Vorjahr wieder weit über dem Durchschnitt lag und sich einen Platz in der Spitzengruppe gesichert habe. Über 80 Eigentümer und Vermieter waren nämlich der Haus & Grund Gemeinschaft Schwetzingen-Hockenheim beigetreten und wissen sich dort bei künftigen Problemen im Vermieter- und WEG-Bereich bestens aufgehoben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019