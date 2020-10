Noch ein Termin fürs Orgelkonzert

Nachdem innerhalb von zwei Tagen alle Tickets für das Orgelkonzert am Sonntag, 25.Oktober,. in der evangelischen Stadtkirche (Liszt: Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos“) vergriffen waren, bietet Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer aufgrund der großen Nachfrage ein Wiederholungskonzert am Sonntag, 1. November, um 18 Uhr an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Bildübertragung wird es hierbei nicht geben, aber ebenfalls wie am 25. Oktober. eine Einführung in das Werk. Auch hier ist das Kontingent wegen der Corona-Maßnahmen auf 50 Tickets begrenzt. Diese sind ab Donnerstag, 22. Oktober,, in der Bücherinsel Schwetzingen erhältlich. Auf der Rückseite sind die Kontaktdaten einzutragen, das Ticket wird am Eingang abgegeben. Öffnung ist um 17.30 Uhr. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten. zg

