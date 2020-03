Noch keine Anordnung für Schließungen

Von Jürgen Gruler

Entgegen anderer Berichterstattungen und Spekulationen in den Sozialen Medien gibt es bis Dienstag um 12 Uhr noch keine weitergehenden Schließungsanordnungen für Geschäfte und Restaurants in Schwetzingen. Es wurde auch in Baden-Württemberg bisher keine zeitliche Begrenzung für Gaststätten angeordnet. Überm Rhein in Speyer ist das anders, dort dürfen Gaststätten nur noch bis 18 Uhr öffnen - und auch nur dann, wenn es sich um Speisegaststätten handelt.

Der städtische Pressesprecher Wolfgang Leberecht bestätigt auf unsere Anfrage hin, dass die Restaurants unter den besagten Auflagen öffnen dürfen. Am heutigen Dienstag gibt es auch durch das Ordnungsamt schon erste Kontrollen. „Dabei geht es uns nicht darum, die Wirte zu maßregeln oder zu quälen, wir sehen uns eher als Hinweisgeber, um die Regelungen durchzusetzen und weitere Gefahren für Mitarbeiter und Gäste zu minimieren. Es wäre ja gut, wenn die Restaurants offen bleiben könnten, um auch die Menschen zu versorgen, die arbeiten müssen“, sagt Leberecht auf Anfrage unserer Zeitung. Wichtig sind die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Tischen von 1,50 Metern und die Registrierung der Namen und Adressen, um im Falle von Infektionen die Kontaktpersonen erreichen und informieren zu können. Und natürlich zusätzliche Hygiene- und Putzeinheiten.

Einige Wirte, die die Regelungen nicht erfüllen können, öffneten heute ihre Lokale schon gar nicht mehr. Verboten ist es ja sowieso, reine Bars und Cafés weiter zu betreiben.

Die Geschäfte in Schwetzingen haben bisher fast alle geöffnet. Sollte sich ein neuer Sachstand ergeben, informieren wir Sie immer aktuell darüber. Und es kann sich ja stündlich etwas ändern, das haben die vergangenen Tage gezeigt.

