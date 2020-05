Noch keine Badöffnung in Sicht

„Wir könnten jederzeit aufmachen, wir sind bereit. Doch noch gibt es kein Signal von der Landesregierung und keiner weiß, wie eine Badesaison unter den derzeitigen Hygieneauflagen funktionieren soll.“ Bei Dieter Scholl schwingt durchaus Verzweiflung in der Stimme mit, wenn der Geschäftsführer der Stadtwerke zum Allwetterbad „Bellamar“ gefragt wird.

Normalerweise wäre die Freibadsaison am 1. Mai gestartet. Die Frühschwimmer hätten gemütlich ihre Runden gedreht. Der Mai wartete mit sonnig-warmen Tagen auf, an denen so mancher gern ins kühle Nass gesprungen wäre. Pandemiebedingt geht das aber nicht.

Und bis es soweit sein könnte, vergeht vermutlich noch einige Zeit, zumal „1000 Fragen noch offen sind“, wie Dieter Scholl verdeutlicht. Denn selbst, wenn eine Schwimmbadnutzung mit vorheriger Anmeldung und zeitlicher Begrenzung („Ein Schichtsystem wäre denkbar“) eingerichtet und entsprechend das Desinfizieren getaktet wird, „wer kontrolliert, dass sich die Badbesucher an die Abstandsregeln halten“? Und hier meint er nicht nur auf der Liegewiese oder im Wasser, sondern eben auch in den Umkleiden und Sanitäranlagen.

Kontaktlose Rettung geht nicht

Erschwerend hinzu kommt die Problematik, wie Rettungsschwimmer verfahren sollen, wenn jemand im Wasser auf Hilfe angewiesen ist. Kontaktlos retten? Unmöglich.

Das Schwimmen beziehungsweise Nutzen des Wassers sei aufgrund der Chlorung grundsätzlich möglich. Doch Scholl möchte keine falschen Hoffnungen wecken, sondern wartet auf ein Zeichen der Politik – möglichst bald und konkret. Es geht darum, sowohl Badbesucher als auch Mitarbeiter anständig zu schützen. Fakt ist jedoch, dass er keine Jahreskarten ausgeben wird und nach kulanten Lösungen gesucht werde, wenn Badegäste mit Mehrfachkarten kämen, die möglicherweise bei Wiederbenutzung des Bades abgelaufen sind.

Von den normalerweise 24 Mitarbeitern im „Bellamar“ sind derzeit vier vor Ort. In der Zwangspause wurden die Becken gereinigt, das Bad geputzt. Finanziell, da macht der Geschäftsführer keinen Hehl draus, ist es derzeit „hoffnungslos“.

