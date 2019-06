Noch schnell für Sommer anmelden

In den Pfingstferien schon an den Sommer denken: Noch bis Sonntag, 14. Juli, können sich Kinder für das Schwetzinger Ferienprogramm mit seinen vielfältigen Angeboten anmelden. Die gedruckten Hefte sind an der Rathauspforte, in der Touristeninfo, im Generationenbüro, in der Stadtbibliothek, in der Volkshochschule und in den Jugendzentren erhältlich. Die Anmeldung ist schriftlich oder online möglich.

Jedes Kind kann an bis zu zehn Veranstaltungen teilnehmen. Ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen sind Kinder mit Behinderung. Nach Anmeldeschluss werden die vorhandenen Plätze den Anmeldungen zugelost. Ab Mittwoch, 17. Juli, können die Teilnehmer im Internet sehen, welche Veranstaltungen sie erhalten haben.

Die Ferienpässe werden ab Donnerstag, 18. Juli, gegen Barzahlung der Teilnahmegebühr im Rathaus ausgegeben. Mit dem Schwetzinger Familienpass ist eine Kostenbefreiung möglich. zg

Info: Alle Infos und Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.de/schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.06.2019