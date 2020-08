Noch unter Hitler zum Werkführer ernannt

Vergilbte Dokumente und ein Fotobuch, das fast auseinanderfällt. An einigen Stellen sind nur noch die Klebestreifen zu sehen. „Da fehlt ein bisschen was, aber er hat so vieles aufgehoben.“ Wilhelm Sturm blättert vorsichtig die Seite um. Streichelt über das etwa 100 Jahre alte Papier – und erzählt von dem Großvater seiner Frau.

August Neumann wurde 1900 geboren und starb 1980. Er lebte

...