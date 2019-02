Noch wenige freie Restplätze

„Vom Urknall zur zweiten Erde“ lautet der vielversprechende Titel der zweiten Astronomietagung in Schwetzingen, die am Samstag, 23. Februar, im Palais Hirsch stattfinden wird. Organisiert wird sie vom Astronomen Dr. Thomas Bührke, Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt und Manfred Kanapp.

Neben acht packenden Vorträgen (jeweils zirka 30 bis 40 Minuten) mit Titeln wie „Ein Schwetzinger im All – Asteroiden und Kometen“, „Die Suche nach der zweiten Erde“ und „Suche nach dunkler Materie“ wird erstmals der Christian-Mayer-Preises durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl verliehen. Die Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr und dauert bis in den späten Nachmittag hinein. Der Eintritt beträgt 39 Euro, Mitglieder des Freundeskreises Mannheimer Planetarium und des Aktionsbündnisses Alte Sternwarte zahlen 35 Euro. Pausengetränke und ein Imbiss am Nachmittag sind enthalten.

Die Plätze sind auf 100 limitiert, es sind noch wenige Restkarten erhältlich. Infos gibt es bei Wolfgang Schröck-Schmidt, Telefon 0172/6244168, Fax: 06202/8 13 86, E-Mail regionaltouren@aol.com und unter www.buehrke.com/astrotagung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019