Verschmitzt, spitzbübisch, fantasievoll – mit seinen Wortspielereien, Pointen und Reimen hat Heinz Erhardt ein Millionenpublikum begeistert. Wenn der Komiker Hans-Joachim Heist den großen Komiker Heinz Erhardt imitiert, dann erweist er ihm ganz offen seine Referenz – und das Publikum ist hin: Wie er die Pointen setzt, wie er sich an die Brille greift, ganz wie der Meister. An diesem Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr, ist er zu Gast in der Wollfabrik.

Das volle Gesicht, das spärliche Haar: Die physiognomische Ähnlichkeit ist erstaunlich. Wenn Heist die Hornbrille aufsetzt, schlüpft er in die Rolle des Königs der Kalauer und bietet unter dem Motto „Noch´n Gedicht“ einen Querschnitt durch Erhardts schönste Reime und Wortspielereien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der gelernte Heizungsinstallateur Hans-Joachim Heist wurde an der hessischen Bergstraße geboren und an der Schauspielschule Genzmer in Wiesbaden zum Schauspieler ausgebildet. Hans-Joachim Heist wurde einem breiten Publikum durch die ZDF-Satiresendung „heute show“ bekannt, in der er Gernot Hassknecht spielt, einen cholerischen und politisch nicht korrekten Nachrichten-Kommentator. Als festes Ensemblemitglied erreicht Gernot Hassknecht bald Kultstatus. In über 70 Film- und Fernsehproduktionen hat er mitgewirkt, unter anderem 2008 im Kinofilm „John Rabe“ und 2012 in einer Gastrolle in dem Film „Kückückskind“. zg

