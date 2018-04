Anzeige

Der Schwetzinger Noah Mittmann-McBeth, der unter dem Musikernamen „NoMBe“ in den USA gerade durchstartet, geht mit „Earth, Wind and Fire“nun definitiv auf Tournee (wir berichteten). Das teilt sein Papa Christoph, der von der Kurpfalz aus seinen Sohnemann in Sachen Musikkarriere unterstützt, dieser Zeitung mit.

„Nach längeren Verhandlungen haben wir es geschafft“, schreibt der Musikpromoter und ergänzt, dass dies vor allem durch seine langjährigen Kontakte im Musikgeschäft möglich wurde. „Die Budgets und das Timing waren am schwersten, da Noah eigentlich in USA jede Menge zu tun hat“, erzählt Mittmann, der die Nacht zuvor zahlreiche Telefonkonferenzen führte und E-Mails auch mit dem Sponsor „Red Bull“ schrieb, bis die positive Nachricht kam.

„NoMBe“ begleitet „Earth Wind an Fire“ am 9. Juli in Berlin (Open Air auf dem Gendarmenmarkt), am 10. Juli in München (Tollwood Festival), am 12. Juli in Hamburg (Stadtpark Open Air) und am 13. Juli in Frankfurt (Jahrhunderthalle).