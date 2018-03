Anzeige

Eine Ausstellung des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung über die Menschen, die dem Terror des nationalistisch motivierten NSU zum Opfer fielen, ist nur noch heute im Raum C111 der Carl-Theodor-Schule (CTS) zu sehen.

Organisiert wurde die auf Stellwänden präsentierte Schau von den Geschichtslehrern Frank Lücke, Felix Niederberger und Friedemann Holzapfel. Sie ist Teil des Konzeptes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und wurde seit ihrer Eröffnung von den Klassen der CTS und der Ehrhart-Schott-Schule besucht.

„Wir möchten mit dieser Ausstellung die Schüler dafür sensibilisieren, dass jede Form von Terrorismus das Leben von Menschen zerstört“, so Friedemann Holzapfel. Die Ermordeten erhielten durch die Ausstellung ein Gesicht, Informationen über die Täter gebe es bewusst nicht, da diese ohnehin in den Medien präsent seien, so der Pädagoge. Berichtet wird allerdings auch über die Ermittlungen der zuständigen Polizei, die teils von skandalösem Rassismus geprägt waren. So habe man die Täter lange im Umfeld von Migranten gesucht, aus dem die meisten Opfer stammten, statt eindeutigen Hinweisen auf einen nationalistisch motivierten Hintergrund nachzugehen. zg