Nummer ziehen

Einen besonderen Service bietet die Kurpfälzer Bühne ihren treuen Besuchern auch diesmal zum Vorverkaufsstart am Sonntag, 25. August, an.

Bevor sich die Türen im Josefshaus in Schwetzingen um 14 Uhr eine Stunde lang zum Kartenvorverkauf für das neue Stück „Die Frauenflüsterer“ (Premiere: Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, Josefshaus) öffnen, dürfen kaufinteressierte Theaterfans ab 12 Uhr eine Nummernkarte entgegennehmen. Die Karten werden in der Reihenfolge ihres Erscheinens ausgegeben und ermöglichen ihren Besitzern, die Zeit bis zum Verkaufsbeginn anstatt mit Anstehen mit einem der Angebote der Spargelstadt zu verbringen.

Ab Montag, 26. August, sind Karten erhältlich bei: „Blumen Exclusiv“ in Oftersheim, Mannheimer Straße 44, „Bücher Insel“, Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen sowie bei „Obst- und Gemüse“ Michael Klever auf den Wochenmärkten in der Region. Nähere Auskünfte gibt es unter der Nummer 0172/6 20 99 86. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.08.2019