Nummern gibt’s vorher

Die Kurpfälzer Bühne steht in den Startlöchern: Am Sonntag, 2. September, beginnt von 13.30 bis 15 Uhr der Kartenvorverkauf für die neue Komödie „Eins plus eins gleich Chaos“ im Josefshaus. Eine Stunde vorher, ab 12.30 Uhr, erfolgt die Ausgabe der Nummern für die Reihenfolge der Wartenden. Die Premiere des Stücks ist am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr, ebenfalls im Josefshaus.

Dieses Mal geht’s um das Ehepaar Kreuz, das beschlossen hat, sein Gästezimmer doppelt zu vermieten, um mit dem doppelt eingenommenen Geld den notwendigen Anbau eines Kosmetiksalon schneller verwirklichen zu können. Alles läuft prima, auch wenn es dem Familienoberhaupt nicht gefällt, dass das Wohnzimmer übergangsweise zur Fußpflege der Kunden parat stehen muss. Plötzlich jedoch droht die Betrügerei aufzufliegen, denn einer der Mieter, will jetzt doch nicht am Wochenende verreisen und der zweite Mieter steht schon vor der Tür!

Mitmachen und gewinnen

Unsere Zeitung verlost für die Vorstellung am Samstag, 3. November, 15 Uhr dreimal zwei Karten. Wer heute, 14 Uhr, die Frage „Wie heißt die neue Komödie der Kurpfälzer Bühne? – a) „Eins plus eins gleich Chaos“ oder b) „Klaus plus Maus gleich Chaos“ – richtig beantwortet, kann sich Tickets sichern.

Karten gibt’s zudem ab Montag, 3. September, bei Blume Exklusiv in Oftersheim und bei Schneider Confiserie in Schwetzingen sowie auf den Wochenmärkten am Obst- und Gemüsestand von Michael Klever. zg

