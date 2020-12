Nun geht’s schon zu Abschnitt fünf

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Karlsruher Straße in Schwetzingen schreiten weiterhin sehr gut voran. Der vierte Bauabschnitt von der Einmündung der Forsthausstraße bis über die Kreuzung der Clementine-Bassermann-Straße wird am Freitag, 4. Dezember, fertig sein, teilt die Stadt mit.

Voraussichtlich am Montag, 7. Dezember, und damit wesentlich früher als ursprünglich geplant, beginnen die Arbeiten für den 5. Bauabschnitt. Er wird rund drei Monate dauern und den Bereich südlich des Einmündungsbereiches Clementine-Bassermann-Straße bis zur Karlsruher Straße 42 umfassen. Damit treten erneut Änderungen in der Verkehrsführung ein. Die Clementine-Bassermann-Straße wird zur umgedrehten Einbahnstraße und somit von der Karlsruher Straße aus Richtung Schlossplatz kommend in Richtung Friedrichstraße befahrbar.

Auf diesem Weg können künftig auch wieder die Nutzer der Tiefgarage Richtung Süden ausfahren. Der bisher notwendigerweise gegenläufig geführte Ein- und Ausfahrtsverkehr ist damit Vergangenheit.

Gegenläufige Öffnung bleibt

Weiterhin ist keine Ausfahrt in Richtung Zähringerstraße über die Clementine-Bassermann-Straße und Karlsruher Straße möglich. Um den Anwohnern der Karlsruher Straße im südlichen Bereich die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Auto einfahren zu können, bleibt die Karlsruher Straße weiterhin ab der Zähringerstraße bis zur Baustelle gegenläufig geöffnet. Die Stadt hat den betroffenen Anwohnern ein entsprechendes Informationsschreiben zugeschickt und bittet alle übrigen Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich weiträumig zu umfahren, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

Info: Informationen zum Gesamtprojekt Umbau Karlsruher Straße gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de und unter www.schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020