„Nur der Oberschenkel hat reingepasst“

André Haedicke ist besonders. Er ist 1,64 Meter groß – und etwas schwerer. Trotzdem hat er sich seinen Traum als Musicaldarsteller erfüllt. Und dabei hat er in den vergangenen Jahren schon so Allerlei erlebt. Diese Geschichten erzählt und singt er in seinem Solokonzert „Dick im Geschäft“ am Freitag, 7. August, ab 20 Uhr auf der Freiluftbühne des Theaters am Puls im Seepferdchengarten.

...