Nur die Besten sind eingeladen

In der barocken Atmosphäre des Schlosses findet am Wochenende 23. und 24. März der 35. internationale Ostereiermarkt statt. 55 Künstler zeigen ihr Handwerk im Nördlichen Zirkelbau. So verschieden wie deren Herkunft sind auch die Techniken, mit denen sie aus gewöhnlichen Eiern kleine Kunstwerke machen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat begonnen, sie sind an der Schlosskasse

...