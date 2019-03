2 Fotos ansehen Matjeshering bei der SPD: Dominique Odar (v. l.), Simon Abraham, Daniel Born und Tobias Kreichgauer. © Theobald

Die Fastenzeit hat bei der SPD mit einem politischen Aschermittwoch begonnen. Im Bürgerzentrum bereitete Marion Kirzenberger in Eigenregie die Matjesheringe samt Rahmsoße zu. Als Ehrengast kam Dominique Odar, SPD-Europawahlkandidatin für die Rhein-Neckar-Region.

„Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten“, zitierte Gemeinderat und Ortsvereinsvorsitzender Simon Abraham den ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Als die SPD vor vielen Jahren in Schwetzingen gegründet wurde, seien nicht nur die sozialen Zustände, sondern auch die Aufgaben und Ziele andere als heute gewesen. „Aber wie sehen die heutigen Antworten aus?“, fragt Abraham. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sei die Vermögensverteilung in Deutschland ungleicher als in anderen Euroländern. „Mit der wachsenden Ungleichheit wächst auch die Angst vor Altersarmut in der Bevölkerung“, meint er. Als Gegenmaßnahme nannte er die Einführung des Mindestlohns und die Respekt-Rente von Sozialminister Hubertus Heil.

Große Zustimmung bekam die Kandidatin für die Europawahl Dominique Odar beim Thema Arbeitnehmerrechte. „Die Rechte für Arbeitnehmer sind zu stärken. Es gilt gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit am gleichen Ort“. Odar, ist Juristin und spricht sich für ein Europa mit starken sozialen Rechten aus. „Nur ein soziales Europa ist ein starkes Europa. Es bedarf sozialer Standards, die dafür sorgen, dass weder Kinder noch Rentner später in Armut leben müssen.“, sagt die 35-Jährige, Tochter eines Österreichers und einer Deutschen.

Es gehe nicht nur darum, am Aschermittwoch politische Ziele zu verfolgen“, erklärt der Ortsvorsitzende. Zusätzlich könne man Mitglieder ehren oder Neumitglieder begrüßen. So bekam Gemeinderatskandidat und Neumitglied Tobias Kreichgauer sein Parteibuch überreicht. ht/zg

