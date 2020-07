Nur ein Sturm im Wasserglas

Haben Sie auch eine Wetter-App auf dem Handy oder im Auto? Oder sogar mehrere? Eigentlich könnten die ja sehr nützlich sein. Muss ich heute gießen? Lohnt sich der Ausflug in die Pfalz? Können der Kollege aus Speyer oder die Kollegin aus Mannheim morgen mit dem Fahrrad ins Büro kommen? Wenn es aber nur ansatzweise stimmen würde: Kürzlich wollten Freunde ein paar Tage nach Bayern und es dann wegen der Wetter-App absagen. Nur Regen hieß es da. Sie sind dann trotzdem gefahren. Und? Ein Regenschauer, mehr war nicht.

An diesem Montag war ich mit dem Auto unterwegs. Plötzlich taucht ein Warnzeichen auf dem Display auf: schwerer Sturm in Oftersheim, anschließend auch in Plankstadt und Schwetzingen. Schwerer Sturm? Wann gab es das hier schon einmal? Starkregen, Hagel, Windböen, Überschwemmung, alles gehabt. Aber schweren Sturm gibt es allenfalls an der Nordsee. Und außer ein paar dunklen Wolken und einer Brise Wind passierte dann rein gar nichts.

Aber es gibt auch positive Erfahrungen mit den Wetter-Apps: Weil die Wetterprognose so schlecht war, haben mein Kumpel und ich die geplante ausgiebige Fahrradtour auf überschaubare Abschnitte zwischen mehreren Biergärten reduziert – natürlich nur aus Vorsicht wegen laut App zu erwartender schwerer Gewitter, Stürme und Regengüsse, um einen sicheren Unterschlupf zu haben. Wir haben gewartet und gewartet – und sind dann im warmen Landregen beschwingt zurückgeradelt.

