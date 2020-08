Nur kurz im Supermarkt: Autoschaden

Ärgerlich: Da kommt man vom Einkaufen zurück und das Auto ist beschädigt. Eine Nachricht des Verursachers? Fehlanzeige. So ist es am Montag einem Bürger ergangen, der zum Einkaufen im Lidl in der Borsigstraße war. Während er nur kurz in dem Supermarkt war, kam es zwischen 10.30 und 10.35 Uhr davor auf dem Parkplatz zu der Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Hyundai i20. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020