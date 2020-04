Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Öffentliche Gottesdienste sind ab Sonntag, 10. Mai, wieder möglich. Diese müssen dann in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt neu geordnet werden, teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit. Grund hierfür: Pater Thomas Pallakudiyil wird nach zehn Jahren entpflichtet, künftig gehören dann nur noch zwei Priester zur festen Besetzung des Seelsorgeteams. Pfarrer und Kooperator stehen für die Planung der Eucharistiefeiern zur Verfügung.

Die diözesane Ordnung sieht vor, dass Priester am Werktag einmal und an Sonntagen inklusiver der Vorabendmesse maximal dreimal zelebrieren dürfen. An besonderen Feiertagen kann dies noch entsprechend der Bedeutung der Feier verändert sein. Eine Arbeitsgruppe aus Pfarrgemeinderäten, Pfarrer und Kooperator haben eine neue Ordnung entworfen und der Pfarrgemeinderat hat sie beschlossen, die als Flyer in den Kirchen aufliegt:

1. Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit von Eucharistiefeier in geregelter Form einmal pro Woche und ein verlässlicher Ort mit Zeit in der Seelsorgeeinheit;

2. Feste mit besonderen Gottesdiensten sollten beibehalten werden;

3. Gleichbehandlung entsprechend der Katholikenzahl von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt;

4. Ausgewogenes Angebot für Kinder/Familien; nach Möglichkeit Wortgottesdienst; Wohnortnähe für ältere Menschen;

5. Ökumenische Traditionen beibehalten;

6. Raumgröße muss beachtet werden – Platzangebot für große Gottesdienste;

7. Pensionierte Priester sind „Aushilfen“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.04.2020