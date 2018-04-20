Nur noch zweimal schlafen

Streckenrekorde: 10 km: Sibille Abel 41:55,8 (2016), Kibrom Issac 32:38,9 (2017); 5 km: Anna Schumacher 18:57,5 (2017), Yannik Dudda 16:19,2 (2017).
Bestleistungen der Altersklassen (10 km): Jugend männlich: Andre Hitter 40:10,7 (2017); Männer: Kibrom Issac 32:42,9 (2016); M 30: Kibrom Issac 32:38,9 (2017), M 40: Jens Mehrer 33:59,3 (2014); M 50: Arne Fu 37:13,4 (2017); M 60: Jens Pflaum 38:12,1 (2010); M 70+: Erwin Hube 47:40,0 (2013).
Jugend weiblich: Lina Scholl 52:26,6 (2013); Frauen: Emilia Ziegler 42:44,9 (2016); W 30: Silbille Abel 41:55,8 (2016); W 40: Marion Gollnick 42:09,6 (2016); W 50: Sandra Berardo 46:16,8 (2014); W 60: Lindsey Fairhurst 46:19,3 (2012); W 70+: Helga Walker 57:55,2 (2016). bs