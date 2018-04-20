Schwetzingen

Spargellauf Hauptläufe ausgebucht / Kinder eröffnen das Rennen / Maskottchen Fred Fuchs dabei

Nur noch zweimal schlafen

Die Spargellauffans scharren schon mit den Laufschuhen: Am Sonntag, 22. April, fällt der Startschuss für die neunte Auflage des Schwetzinger Spargellaufs. Angeboten sind wieder die bewährten fünf und zehn Kilometer sowie ein Kinder- und ein Schülerlauf im Schlossgarten.

Beim Kinderlauf über etwa 500 Meter sind die Jahrgänge 2011 und jünger startberechtigt. Hier wird das Maskottchen der Schwetzinger Zeitung, Fred Fuchs, die Kleinen anfeuern und sie im Ziel überraschen. Jedes Mädchen und jeder Junge, der mitmachen möchte, kommt einfach zum Start in den Schlossgarten. Beim Schülerlauf über etwa 1200 Meter dürfen die Jahrgänge 2005 und jünger mitmachen. Bei den Läufen über fünf und zehn Kilometer führen der erste und letzte Kilometer durch den Schlossgarten.

Trotz Terminüberschneidung mit dem Heidelberger Halbmarathon waren die Startplätze über fünf und zehn Kilometer des Schwetzinger Spargellaufes wieder schnell ausverkauft. Die Startnummern gibt’s in der Mensa des Privatgymnasiums (Hildastraße 1) am morgigen Samstag von 15 bis 18 Uhr oder Sonntag, 22. April, ab 8 Uhr.

Wieder mit dabei sind die Trommlerinnen von Satee-Kooma unter der Leitung von Anke Zahn. Die vor zehn Jahren gegründete Gruppe hat sich auf westafrikanische Rhythmen spezialisiert. Sie werden am Moschee-Garten stehen und die Motivation für den letzten Kilometer im Schlossgarten liefern. Die neun Trommlerinnen kommen aus der Region und haben als nächstes Konzert den Samstag, 30. Juni, im Pumpwerk Hockenheim im Blick.

Im letzten Jahr fielen einige Streckenrekorde sowohl insgesamt als auch in den einzelnen Altersklassen. Die Bestmarken über fünf Kilometer halten seit 2017 nun Anna Schumacher (18:57,5 Minuten) und Yannik Dudda (16:19,2), über zehn Kilometer Sibille Abel (41:55,8) und Kibrom Issac (32:38,9).

Zeitplan: 9.45 Uhr Kinderlauf, zirka 500 Meter (Jahrgang 2011 und jünger); 10 Uhr Schülerlauf zirka 1200 Meter (Jahrgang 2005 und jünger); 10.15 Uhr Start 5 km; 10.30 Uhr Start 10 km. bs

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.04.2018
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