Ganz wenige Teilnehmer meldeten sich beim Bauhof in der Scheffelstraße. Von dort gingen Yannick Henkel und Björn Stäcker in Richtung Bellamar auf Tour. „Hier sieht es schrecklich aus“, klagte das Putz-Duo über den Abfall. Ulrike Horn-Rudolph und Elisabeth Windisch reinigten den Gehwegbereich um ihre Station. Schnell waren zwei blaue Müllsäcke voll.

Sechs Teilnehmer meldete sich bei Gerlinde Kuttelwascher beim Möbius-Geschäft. Sie hätte gerne noch Helfer für den Radweg beim Decathlon-Gelände gehabt, weil es dort besonders schlimm aussieht. Alexander Neumann und Sohn Henry knöpften sich den Spielplatz an der August-Neuhaus-Straße vor. Dr. Brigitte Voll kämpfte allein als „Putzfrau von der Hundewiese“. Flaschen, Trinkbecher, Dosen, Windelpakete und abgebrannte Feuerwerkskörper füllten die Müllsäcke.

„Alles ziemlich verdreckt“

Von der Station beim Generationenbüro am Schlossplatz schwärmte eine größere CDU-Gruppe aus, um sich die Innenstadt vorzunehmen. Stadtrat Michael Franz war mit Sohn Luca (3) und Tochter Stella (10) unterwegs, „damit die Kids sehen, was so alles achtlos weggeworfen wird“. Beate Widenka fand die Ecke Heidelberger Straße und Mühlenstraße „ziemlich verdreckt“ vor. Aber vor allem an Bahnstrecke in der Berliner Straße sei eine „richtige Sauerei“ gewesen. Im Kleinen Feld konnten Katharina Kolb von der Stadt und Marion Menges von der Freiwilligenagentur nur zwei Helfer vermelden. Erwin Hube holte aus den Mittelrabatten zwischen den beiden Tankstellen an der Mannheimer Landstraße jede Menge Müll raus.

Die Kräfte der Reservistenkameradschaft spulten einige Kilometer bei der Reinigungsaktion rund um den Friedhof und das Industriegebiet Langer Sand ab, während Regina Weber (51) und Rudolf Keine (75) im Hirschacker unter der Autobahnbrücke den Dreck wegmachten. „Es gibt so viele Leute, die ihren Müll einfach fallenlassen, das ist sehr deprimierend“, hieß es von dort.

„Sauberkeit steckt an“

Sarah Blaschke war am Rande der Nordstadt für den CDU-Reinigungstrupp unterwegs. Die 32-jährige fand, „die Stadt soll sauber bleiben und jeder aktiv für die Gemeinschaft werden“. Der SPD-Ortsverband rund um Gemeinderätin Sabine Rebmann und Bundestagskandidatin Neza Yildirim kümmerte sich um die Nordstadt. Claus Veitengruber meinte: „Sauberkeit steckt an. Wenn die Leute sehen, dass nichts rumliegt, werfen sie auch weniger auf den Boden.“ Ebrima Javo, der bei der SPD mit anpackte, pflichtete ihm bei: „Wo du wohnst, machst du mit, das ist, wie wenn du dein Zimmer putzt.“

Nach gut zwei Stunden waren alle Putztrupps zurück. Im Josefshaus wartete die Belohnung. Martlen Prüfe, Hans Pister, Roswitha Stefan und Diana Weber vom Küchenteam tischten Erbseneintopf auf. Der DRK-Ortsverein um Michael Fischer hatte sich für 400 Personen gewappnet. Es wäre schön gewesen, wenn auch so viele freiwillige Helfer mit an Bord gewesen wären. Die Veranstalter waren dennoch zufrieden. „Für das erste Mal eine tolle Resonanz“, meinte OB Pöltl.

Montag, 12.03.2018