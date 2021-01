Nur virtueller Rundgang

In diesem Jahr kann das Schwetzinger Hebel-Gymnasium leider keinen Tag der offenen Tür für die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern anbieten. Stattdessen gibt es auf der Homepage des Hebel-Gymnasiums unter www.hebelgymnasium.de aber ab Freitag, 29. Januar, die Möglichkeit, das Gebäude sowie das schulische Angebot bei einem interessanten virtuellen Rundgang kennenzulernen.

Auch die persönliche Anmeldung für Klasse fünf kann in diesem Jahr nicht persönlich vor Ort vorgenommen werden. Stattdessen wird vom Rektorat darum gebeten, das Onlineformular auf der Homepage auszufüllen. Die Blätter drei und vier der Grundschulempfehlung sind dann im Original (Formular „zur Anmeldung an der weiterführenden Schule“) per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten am Schulgebäude zu übersenden. Alleinerziehende werden um eine persönlich unterschriebene Einverständniserklärung des anderen Elternteils sowie um die Sorgerechtsbescheinigung gebeten.

Entscheidung erfolgt später

Die Online-Anmeldung ist von Freitag, 29. Januar, bis Donnerstag, 11. März, über die schulische Homepage freigeschaltet. Über die endgültige Aufnahme am Hebel-Gymnasium könne, wie an allen Gymnasien im Land, erst am Ende des gesamten Aufnahmeverfahrens entschieden werden,schreibt die Schule. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021