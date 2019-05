Nutzen Sie Ihre Stimme!

Der Countdown läuft: In zwei Tagen zählt es. Gestern haben wir unser Grundgesetz gefeiert, das seit 70 Jahren besteht und in nur wenigen Stunden können wir davon mal wieder profitieren. Wir haben die Chance mitzubestimmen, wie es in unseren Kommunen und auch in Europa weitergeht. Jede Stimme zählt. Das ist ein Privileg und absolut nicht selbstverständlich. Wer sie nicht nutzt, bricht der Demokratie das Herz.

Es ist Zeit, die Zukunft des eigenen Wohnorts mitzugestalten – aber auch Europa steht vor vielen Herausforderungen und nicht nur die Klimafrage muss mit vereinten Kräften bekämpft werden. Trotzdem wird diskutiert, einzelne Schritte wie die Freizügigkeit rückgängig zu machen. Großbritannien hat der Union bereits den Rücken gekehrt – und vielen Briten ist jetzt erst bewusst, welche Konsequenzen diese Entscheidung in sich trägt.

In seinem Wahlaufruf feiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die jahrhundertelange Hoffnung auf Frieden in Europa, die durch die Einigung erfüllt wurde. Besonders die Zeit des Nationalsozialismus und andere extreme Ideologien haben die Menschen erschüttert.

Die Idee des friedlichen und gemeinsamen Europas wird immer wieder auf die Probe gestellt. Und es muss ständig neu erstritten werden. Europa ist Heimat, nicht nur für die vielen jungen Menschen, die sich ein Leben ohne die Vorzüge nicht mehr vorstellen können. In Artikel 20 unseres Grundgesetzes steht: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Nutzen Sie dieses Recht!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019