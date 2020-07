Nutzer sollen Fragen stellen

Lange wurde auf sie gewartet, 20 Millionen Euro hat sie gekostet und es wurde viel darüber diskutiert: die Corona-Warn-App. Viele Menschen haben die App heruntergeladen. Doch was bringt sie? Stefan Leibfarth vom Chaos-Computer-Club stellt in seinem Online-Vortrag am 29. Juli, von 18 bis 19 Uhr die Corona-Warn-App und die verwendeten technischen Verfahren vor und bewertet diese kritisch.

Die Veranstaltung findet im Zuge des Projekts gesundaltern@bw statt und wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg, dem Landesmedienzentrum BW und dem Netzwerk Sii statt.

Lautsprecher und Kopfhörer nötig

Der Vortrag wird auf Youtube übertragen und Teilnehmer können sich aktiv beteiligen. Dies ist über Computer, Laptop oder Smartphone möglich. Benötigt wird lediglich ein Lautsprecher oder ein Kopfhörer. Auf der digitalen Plattform gibt es eine weitere Möglichkeit, den Vortrag aktiv mitzugestalten.

Auf einer digitalen Pinnwand sammeln sich alle Anregungen der Zuhörer. Am besten die digitale Pinnwand gleich in einem neuen Browser-Fenster öffnen. zg

