O Tannenbaum – wie fair ist die Ernte?

„O Tannenbaum, wie fair ist deine Ernte?“ Unter diesem Motto startet am morgigen Freitag der Toom-Baumarkt in Schwetzingen die Weihnachtsbaumsaison. Dabei werden faire Nordmanntannen angeboten.

Jedes Jahr wird er geschmückt und zum Strahlen gebracht: der Weihnachtsbaum. Ohne ihn wäre das Heilige Fest undenkbar. Was viele nicht wissen: In seinem Pass steht häufig „georgische Herkunft“. 80 Prozent der Baumsamen werden nämlich in Georgien unter teils gefährlichen Bedingungen geerntet.

Gemeinsam mit der dänischen Stiftung „Fair Trees“ setzt sich Toom nun für eine sichere Samenernte und faire Arbeitsbedingungen ein und unterstützt mit jeder verkauften Nordmanntanne soziale Projekte in Georgien. Wenn jedes Jahr im Spätsommer die Samen der Nordmanntannen in der georgischen Region Racha geerntet werden, klettern die Erntehelfer in bis zu 30 Meter hohe Baumwipfel, um an die Zapfen zu gelangen. Dabei sind sie weder richtig geschult, noch tragen sie Sicherheitsausrüstung – oftmals mit verheerenden Folgen.

„Für uns war klar: Wir müssen hier etwas ändern. Deshalb verwenden wir nur noch Samen aus fairer Ernte für die Anzucht unserer Nordmanntannen“, erklärt Marktleiter Ekkehard Woggon. Gemeinsam mit der Stiftung „Fair Trees“ setzt sich Toom für sichere und faire Arbeitsbedingungen während der Ernte ein. So erhalten die Zapfenpflücker neben professionellem Kletterequipment und einem mehrtägigen Training auch eine Unfallversicherung und eine faire Entlohnung.

Soziale Projekt fördern

Zusätzlich unterstützt Toom mit jeder verkauften Nordmanntanne die Stiftung „Fair Trees“ dabei, soziale Projekte in Racha umzusetzen. So werden Schulen mit Lern- und Sportmaterialien ausgestattet, Stipendien an Schüler vergeben und eine Zahnarztpraxis für Kinder betrieben. „Bis unsere Tannen so groß sind, dass wir sie für Weihnachten anbieten können, pflanzen wir außerdem für jeden verkauften Baum eine Tanne aus fairer Ernte nach“, so Ekkehard Woggon. Die Nordmanntannen tragen deshalb auch das Pro- Planet-Label für Nachhaltigkeit. zg

