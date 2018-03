Anzeige

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben den Valentinstag zum Anlass genommen, eine ganze Woche (12. bis 18. Februar) zur Aktion „Küss mich! Im Schloss“ einzuladen (wir berichteten). Fast 4500 Paare folgten der Aufforderung, küssten sich an den Schlosskassen der Landesmonumente und erhielten so einen kostenlosen Schlossbesuch. Einige Schlösser mussten am Wochenende sogar Zusatzführungen ins Programm aufnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir haben mehrfach bei repräsentativen Befragungen unserer Gäste festgestellt, dass der Besuch in den Schlössern extrem positiv besetzt ist“, erklärte Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, „Schlösser sind für viele gleichbedeutend mit Romantik, Glück, Harmonie und Fest.“ Die zum Teil winterliche Witterung hielt einige Besucher jedoch fern – auch in Schwetzingen. 1572 Gäste oder 786 Paare waren es an der hiesigen Schlosskasse – 1346 entschieden sich für den Spaziergang im Garten, 226 für den Besuch im Schloss. Schwetzingen stehe dabei exemplarisch für die Altersverteilung: Alle Altersgruppen machten gleichermaßen mit und ob Jugend oder reifere Jahre – der Spaß an der Schlossromantik war allen gemeinsam. Fast immer liegen zwar die Paare unter 30 etwas in Führung – aber die Verteilung erfasst alle Altersgruppen fast gleichmäßig. In Schwetzingen etwa waren es 27 Prozent bei den bis 30-Jährigen, 23 Prozent bei den Paaren im Alter von 30 bis 40 Jahren; aber die 50- bis 60-Jährigen lagen mit 19 Prozent dicht dahinter, gefolgt von den über 60-Jährigen mit 17,3 Prozent. zg