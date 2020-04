OB mahnt zur weiteren Sorgfalt

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (Bild) richtete sich am Samstag via Facebook an die Bürger, stellte dabei die Entwicklungen der mit Corona infizierten Menschen in der Stadt (insgesamt 50/davon aktuell fünf in Quarantäne; Stand Sonntag, 19. April) sowie dem Kreis vor und fasste dabei zusammen, „dass die Entwicklung der Neuinfektionen und der Gesundung durch die ergriffenen Maßnahmen sehr positiv ist. Dies hat sich in den letzten Tagen fortgesetzt“.

Und: „Seit heute Nacht liegt die notwendige Änderung der vom Land Baden-Württemberg erlassenen Corona-Verordnung vor, die den Bund-Länder-Beschluss für Baden-Württemberg umsetzt. Ab Montag, 20. April, geltende folgende Änderungen“, führt er im Einzelnen auf:

Ladengeschäfte des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmeter können öffnen. Anders als etwa in Rheinland-Pfalz kann die bisherige Verkaufsfläche nicht durch Abtrennung oder Stilllegung von Teilflächen verkleinert werden, nachträgliche Änderungen der bisherigen Verkaufsfläche sind nicht möglich (Stand 18. April);

unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche können Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen;

Bibliotheken (auch an Hochschulen) und Archive können öffnen;

der Außer-Haus-Verkauf von Cafés und Eisdielen ist wieder erlaubt.

Alle Einrichtungen, die ab diesen Montag wieder öffnen dürfen, müssen die Einhaltung der Sicherheitsabstände zwischen den Besuchern und der Hygieneregeln sicherstellen. Es gibt auch eine Höchstbegrenzung der Personen in Ladengeschäften: Es soll sich im Ladengeschäft nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter aufhalten – einschließlich der Beschäftigten.

Die sonstigen Einschränkungen und Maßnahmen wie Schließung der Kindergärten, der Kernzeitbetreuungen, der Schulen und der Hochschulen, die Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen und das erweiterte Kontaktverbot für den öffentlichen Raum, etwa für Gottesdienste, Vereine und für den Privatbereich sind bis zum 3. Mai verlängert worden. Die Länder erarbeiten gerade Pläne, wie nach diesem Zeitpunkt eine Wiedereröffnung der Kindergärten und Schulen sukzessive erfolgen kann, auch die Beibehaltung aller anderen Maßnahmen wird überprüft werden.

Empfehlung: Masken tragen

„Die ab Montag geltenden Erleichterungen werden nur Bestand haben können, wenn wir alle weiterhin mit der notwendigen Sorgfalt agieren. Ziel bleibt es, die Anzahl der Neuinfektionen so zu steuern, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems, wie sie aktuell immer noch in vielen anderen Regionen der Welt besteht, vermieden wird“, schreibt Pöltl weiter und bittet, „die bestehenden Regeln einzuhalten und Sorgfalt im Umgang miteinander walten zu lassen. Das Land Baden-Württemberg empfiehlt in der Corona-Verordnung das Tragen nicht-medizinischer Alltagsmasken, die Mund und Nase bedecken, an allen Orten, an denen mit einer Einhaltung des Mindestabstands nicht gerechnet werden kann etwa beim Einkauf oder im öffentlichen Personennahverkehr.“ Abschließend dankt er den Bürgern für ihr Verständnis im Umgang „mit dieser für uns alle schwierigen Situation“ und fordert auf, „unsere Einzelhändler und Geschäftsleute zu unterstützen, diese sind auf Ihre Hilfe dringend angewiesen“. kaba/Archivbild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020