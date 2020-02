Öffentlich beraten

„Die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) sehen die Entwicklung der politischen Kultur in Deutschland im Abwärtstrend – und das nicht nur in der Politik von Bund oder Land, sondern auch in Schwetzingen“, heißt es in einer Pressemitteilung der ABS. Der Sprecher der SFW (Schwetzinger Freie Wähler) habe in seiner Neujahrsansprache das Einhalten von Absprachen zu den Gemeinderatsthemen gefordert. „Ist damit gemeint, dass im kleinen Kreis eine Einigung erzielt wird, die dann in einer einheitlichen Meinung im Gemeinderat beschlossen wird“, schreibt ABS-Sprecher Dieter Goldschalt.

Ein unbeteiligter Beobachter könne den Eindruck gewinnen, dass die Gemeinderatssitzungen einem vorab festgelegten Drehbuch entsprechen. „Nehmen wir die Einrichtung der Marstallstraße in der jetzigen Form, ist festzustellen, dass die Mehrzahl der Gemeinderatsfraktionen gegen die Einrichtung war und dies auch so öffentlich geäußert hatte. Aber in der Gemeinderatssitzung wurde anders entschieden. Warum?“, teilen die Aktiven Bürger mit. Jetzt solle die Verkehrsführung, die durch die Sanierung der Karlsruher Straße erforderlich wird, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses besprochen und wohl auch beschlossen werden. „Ist Kungeln unter Ausschluss der Bürger demokratisch?“, schreibt Goldschalt. Für die Karlsruher Straße böte sich nun die Möglichkeit, für die Zeit der Umbaumaßnahme eine verkehrstechnische Gesamtlösung zu erproben. Die ABS verweisen wieder auf die seit 20 Jahren vorliegende Agenda 21, die von Bürgern in Zusammenarbeit mit der Stadt erstellt wurde: „Die damaligen Pläne sind an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Wir hätten mit einem Gesamtkonzept die Möglichkeit, für die Zeit der Umbaumaßnahme der Karlsruher Straße ein Konzept zu erproben.“

Einmalige Änderungen vornehmen

Innenstadt-Entlastung, kein Mehrverkehr vor der Südstadtschule, Entlastung der Clementine-Bassermann-Straße, Innenstadtaufwertung und Förderung des Fahrradverkehrs seien nur einige Aspekte. „Warum nimmt man nicht Bezug dazu und gibt unnötig öffentliche Gelder aus? Warum müssen die Grund- und Hauptschüler der Südstadtschule erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Moltkestraße ausgesetzt werden?“, fragt sich Goldschalt und ergänzt: „Es wäre sinnvoll, eine einmalige Änderung vorzunehmen, anstatt nach jedem Bauabschnitt eine andere Verkehrsführung anzuordnen. Zum Zerfall der politischen Kultur gehört insbesondere die Intransparenz der Entscheidungen der verantwortlichen Politiker. Die ABS appelliert an die Verantwortlichen, die Sitzung öffentlich durchzuführen und Anregungen der Bürger aufzugreifen und umzusetzen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020