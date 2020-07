Öffnungsperspektiven bieten eine Chance

Die Vorbereitungen für das Open Air des Theaters am Puls laufen am Freitag in der Wildnis im Schlossgarten, wie der Bereich beim Seepferdchenbrunnen genannt wird: Die 90 Stühle stehen bereits, auch das Bühnenplateau ist vorbereitet. Die Schlossgärtner haben den Rasen gemäht und sind dabei, die Laubengänge zu schneiden. An diesem Samstag, 11. Juli, startet die „Bühne im Park“ mit dem Improvisationstheater „Als wir“. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Nächsten Samstag geht’s weiter mit „Die Wunder-übung“. Karten (20 Euro) gibt es unter www.theater-am-puls.de. Bei schlechtem Wetter geht’s in den Mozartsaal.

© Bauroth