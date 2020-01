Ökonomie und Ökologie brauchen einander

„Ich möchte meine Heimat in Stuttgart vertreten und dort meine Erfahrung sowie mein Wissen für die Bürger der hiesigen Region und für alle Baden-Württemberger einbringen.“ Dr. Andre Baumann verkündet am Freitagabend beim Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbandes in Neulußheim seine Ambitionen, bei der Landtagswahl 2021 als Kandidat für die Grünen ins Rennen gehen zu wollen. Zuvor spricht der 46-jährige Schwetzinger exklusiv mit dieser Zeitung darüber. Der aktuelle Landtagsabgeordnete Manfred Kern sagt auf Nachfrage, dass er sich wohl neu orientiere, das aber noch nicht endgültig entschieden habe.

Herr Baumann, warum möchten Sie in den Landtag?

Dr. Andre Baumann: Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen – wir sind beispielsweise gefordert, in dieser Dekade den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen nur in den Hockenheimer Wald oder den Schlossgarten in Schwetzingen schauen, um zu sehen, dass die Einschläge durch den Klimawandel immer näher kommen und heftiger werden. Das bedeutet große Veränderungen, die den Menschen natürlich auch Angst machen.

Wie ist diese Herausforderung Ihrer Ansicht nach zu stemmen?

Baumann: Um das Klima erfolgreich zu schützen, muss man die Wirtschaft mit ins Boot holen. Wir sind eine boomende Region, ein prosperierendes Land. Und das soll auch so bleiben. Ökologie und Ökonomie gilt es darum zusammenzubringen. Ich möchte hier meinen Beitrag dazu leisten. Klimaschutz heißt zum Beispiel Kohleausstieg und die Stromgewinnung, etwa durch eine Solaroffensive. Wir sind außerdem eine „heiße Region“, weil im Oberrheingraben wunderbar Geothermie nutzbar ist. Wir haben die einmalige Chance, Wärme aus der Tiefe in die vorhandenen Fernwärmenetze zu bringen. Das muss bald beginnen, denn das Großkraftwerk in Mannheim wird spätestens 2038 abgeschaltet. Dann fällt diese große Wärmequelle weg. Klar ist aber auch: Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Die Geothermie ist – richtig gemacht – frei von erheblichen Risiken. Und die Bürger bekommen günstige Wärme aus dem heißen Boden.

Stichwort Verkehr: Welche Aufgaben sehen Sie hier?

Baumann: Die große europäische Aufgabe ist es, Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. In den Schweizer Alpen wurde der Tunnel längst gebaut, jetzt wartet man auf den Ausbau der Rheintalbahn. Dieser Ausbau ist sehr wichtig und notwendig. Doch die neuen Gleise führen durch eine dicht besiedelte Region und auch wertvolle Naturgebiete. Darum muss der Ausbau mit den Menschen im Dialog erfolgen. Die Menschen hier sind schon jetzt vom Lärm geplagt.

Manchmal ist bei solchen Projekten viel Geduld gefragt. Mussten Sie sich diesbezüglich neue Ansichten aneignen, als Sie als Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) auf den Posten des Staatssekretärs gekommen sind und die Seiten gewechselt haben?

Baumann: Wir leben glücklicherweise in einer Demokratie. Ich möchte keine chinesischen oder russischen Verhältnisse, wo von oben diktiert wird. Demokratie ist nicht immer schnell. In einer bunten Gesellschaft findet man nicht immer einen Konsens. Am Ende gilt es, Kompromisse zu finden und Zielkonflikte zu lösen. Und das unterscheidet die Volksparteien auch von neuen Parteien und Gruppierungen, die meinen, einfache Antworten auf komplexe Fragen geben zu können oder Antworten aus der Vergangenheit. Das hilft nicht weiter. Im Gegenteil: So werden die Prinzipien der Demokratie kaputt gemacht.

Worin sehen Sie Ihre Vorteile, sollten Sie in den Landtag einziehen?

Baumann: Durch meine langjährige Arbeit im Nabu und als Staatssekretär im Umweltministerium weiß ich, wie man politische Anliegen voranbringt – im Dialog mit Menschen, Politik und Verwaltung. Es ist auch die Aufgabe eines Abgeordneten, Politik verständlich den Wählern zu vermitteln. Man muss Politik erklären, mit den Menschen diskutieren und deren Argumente aufnehmen. Man muss mit allen sprechen – auch mit potenziellen AfD-Wählern. Es geht nicht ohne den Dialog mit den Bürgern. Man muss sich Zeit nehmen für gute Entscheidungen und ich will da insofern ein anstrengender Abgeordneter sein. Ich frage nach und suche den Dialog.

Stichwort Gewann „Entenpfuhl“ in Ketsch: Wie stehen Sie dazu?

Baumann: Hier erwischen Sie mich auf dem linken Fuß, da ich an der Spitze der höchsten Genehmigungsbehörde stehe und zum laufenden Verfahren beim Landratsamt nichts sagen kann. Grundsätzlich hat der Schutz unseres Grundwassers oberste Priorität und in einer Wasserschutzzone zwei ist Kiesabbau grundsätzlich unzulässig, wenn nicht klar nachgewiesen wird, dass er vollkommen unschädlich ist. Und da bin ich gespannt, ob das gelingen kann.

Wie können wir in der Region den großen Kiesdurst stillen?

Baumann: Wir müssen den Einsatz von Recyclingbeton voranbringen und Ausschreibungen entsprechend gestalten, wie bereits auf Landesebene geschehen. Das ist gerade in Ballungsräumen sinnvoll und möglich. Und es gibt auch andere Materialien, mit denen man Bauen kann – mit Holz und Glas beispielsweise.

Dafür müssten im Hinblick auf Bauverordnungen entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden.

Baumann: In der Landesbauverordnung ist die Verwendung von Holz verbessert worden. Aber wer Holz will, braucht gesunde, klimastabile Wälder. Und schon sind wir wieder beim Klimaschutz.

Ein Blick auf die Elektromobilität: Wie wichtig ist die für Sie?

Baumann: Das Elektroauto ist ein wichtiger Baustein einer neuen Mobilität. Elektrobetriebene Autos sind dreimal effizienter als solche mit Brennstoffzellen. Derzeit spricht sehr viel für Elektroautos und viel für Brennstoffzellen in Lkw und Bussen. Wir brauchen aber auch weitere Bausteine einer nachhaltigen Mobilität: den Ausbau des Radwegenetzes, des öffentlichen Nahverkehrs und eine intelligente Logistik. Wenn ein Lastwagen halb leer unterwegs ist, muss eine Verständigung unter Speditionen beziehungsweise zu anderen Lkw-Fahrern erfolgen, damit dieser etwas mitnehmen kann.

Muss öffentlicher Nahverkehr kostenlos sein?

Baumann: Nein, denn auch ein Auto kostet Geld. Das Fahren mit Bus und Bahn sollte preiswert sein – sprich: seinen Preis wert sein. Was nutzt es, wenn ein Bus kostenlos ist, aber nur fünfmal am Tag fährt? Besser wäre es doch, wenn er halbstündlich fährt und dafür etwas kostet!

Wie sind Sie unterwegs?

Baumann: Ich habe kein Auto, sondern nutze vornehmlich die Bahn und habe eine Bahncard 100. Nur in Ausnahmefällen greife ich auf ein Auto zurück.

