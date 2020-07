„Österreichische Botschaft“ zieht um

„Genuss x Zeit – die österreichische Botschaft“ schließt und zieht weiter, kündigt Jasmine Letschnig, die Inhaberin des Feinkostgeschäfts und Bistros in der Carl-Theodor-Straße 29 an. Sie schließt ihr Geschäft in Schwetzingen zum Samstag, 8. August.

Die Kärnterin hat die Möglich-keit, sich ab September mit einem Geschäft im neuen Weinheimer Karlsberg-Carré zu vergrößern – eine schöne Möglichkeit für die Geschäftsfrau, die sie sich nicht entgehen lassen möchte. Für Schwetzingen allerdings ist ihr Weggang ein Verlust. Das Feinkostgeschäft hat sich mit österreichischen Wurst- und Käsespezialitäten, Brettljausen, Weinen und Spirituosen, Kaffees und Tees sowie Marmeladen und Süßigkeiten einen Namen gemacht.

Jasmine Letschnig macht schon jetzt darauf aufmerksam, dass Gutscheine auch nach ihrem Umzug ihre Gültigkeit behalten.

Sie weist außerdem darauf hin, dass sie die Juli-Erlöse aus der gesenkten Mehrwertsteuer an die Schwetzinger Initiative „Schwetzingen hilft“ für gemeinnützige Zwecke weitergibt. zg

