Offene Kirchen, jedoch Gottesdienste nur online

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen setzt die Evangelische Kirchengemeinde für Weihnachten komplett auf Onlineangebote. „Unser Kirchengemeinderat hat entscheiden, dass wir ab sofort bis einschließlich 10. Januar alle Präsenz-Gottesdienste absagen“, erklärte Pfarrer Steffen Groß bereits in einem Interview mit dieser Zeitung (17. Dezember). Zum einen soll ein klares Zeichen zur Eindämmung der Pandemie gesetzt werden, zum anderen ist der Schritt Ausdruck von „Solidarität mit allen anderen, die derzeit ebenfalls keine Veranstaltungen durchführen können oder um ihre wirtschaftliche Existenz bangen“.

Im Gegenzug weitet die Gemeinde ihr Onlineangebot aus. Am Heiligen Abend wird ab 17 Uhr eine Weihnachtsausgabe des Gottesdienst-Formats „for your soul“ per Youtube übertragen. Dabei sind das Schwetzinger Blechbläserensemble mit weihnachtlicher Musik und die Hebamme Waltraud Hauth. Den Gottesdienst unter dem Titel „Anfänge“ leitet Pfarrer Steffen Groß.

Zuvor wird der Gottesdienst am vierten Advent, 20. Dezember, ab 10 Uhr bei Youtube ausgestrahlt. Mit Pfarrerin Franziska Beetschen lässt sich eine Überraschung erleben. Am 26. Dezember um 11 Uhr geht ebenfalls bei Youtube ein Gottesdienst auf Sendung, den Prälat Traugott Schächtele und Pfarrerin Franziska Beetschen gestalten. Die Musik steuert Kantor Detlev Helmer bei. Alle Gottesdienste werden in der Evangelischen Stadtkirche aufgezeichnet. „Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen können, bringen wir die Kirche via Internet direkt zu den Menschen“, erklärt Groß.

Auch am 31. Dezember um 16 Uhr ist ein Online-Gottesdienst geplant, den Prädikantin Adelheid von Hauff und Gemeindediakonin Margit Rothe leiten. Weitere Termine sind derzeit in Planung. Alle Gottesdienste bleiben nach der Erstausstrahlung dauerhaft abrufbar – „man kann also auch erst die Bescherung machen und danach in aller Ruhe über Youtube Gottesdienst feiern.“

Seelsorger sind für Menschen da

Die Stadtkirche bleibt an den Weihnachtstagen dennoch geöffnet. Hier können Kerzen entzündet werden, es gibt Raum zum Gebet und einer der Seelsorger hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. Außerdem stehen das Friedenslicht aus Bethlehem und ein Gottesdienst zum Mitnehmen bereit. „Wir lassen an Weihnachten niemanden allein“, betont Pfarrer Groß. „Wer Einkehr und Gespräch sucht, ist herzlich willkommen“. Die Öffnungszeiten: Heiligabend 14 bis 20 Uhr, 25. und 26. Dezember, jeweils 11 bis 15 Uhr. In Notfällen sind die Seelsorger auch unter der Telefonnummer 01522/34 56 467 erreichbar.

Durch den Wegfall der Präsenzgottesdienste an Weihnachten gehen der Gemeinde auch Kollekten in Höhe von mehr als 5000 Euro verloren. „Wer dennoch die Arbeit von ,Brot für die Welt‘und die Aktivitäten unserer eigenen Gemeinde unterstützen mag, kann dies mit einer Überweisung auf unser Konto tun. Jeder Euro kommt an!“, so der Pfarrer. zg

