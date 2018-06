Anzeige

Sie haben Zeit für Gespräche, helfen bei der Orientierung in der Klinik, begleiten zu Untersuchungen, machen kleine Besorgungen, sind da für Patienten und Angehörige: Seit 2009 sind die sogenannten Grünen Damen – erkennbar an ihrer mintgrünen Bekleidung – in der GRN-Klinik Schwetzingen aktiv.

Nun suchen die derzeit 24 Ehrenamtlichen Verstärkung und laden daher zu einem Informationsabend am heutigen Donnerstag ab 18.30 Uhr in die Cafeteria der Klinik ein. Gruppenleiterin Beate Arens wird den Interessenten einen Einblick in den Aalltag der Grünen Damen – und Herren – geben, bevor Pflegedienstleiterin Marika Fechner darauf eingeht, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte.

Möglichkeit zum Austausch

Abschließend gibt es Gelegenheit zum persönlichen Austausch. „Wer drei bis vier Stunden pro Woche Zeit hat und diese gerne sinnvoll und verlässlich einsetzen möchte, ist uns herzlich willkommen. Im Krankenhaus ist immer mehr als genug Bedarf an menschlicher Begleitung und etwas Zuspruch“, hofft Beate Arens, neue Kollegen für dieses Ehrenamt begeistern zu können. zg