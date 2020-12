Oftersheimer Tierärztin mit Gründerpreis geehrt

Oftersheim.Start-ups gelten in der Wirtschaft „als das Salz in der Suppe“. Unternehmensgründungen jeder Art sorgen für frischen Wind in ihren Wirtschaftsregionen. Dabei dient ihre Innovationskraft nicht allein dem eigenen Gewinn, sondern sendet auch wichtige Impulse an die heimische Wirtschaft. Baden-Württemberg selbst ist ein ausgezeichneter Standort für Neugründungen, viele der heutigen Global-Player haben hier ihre Wurzeln.

Mit dem Gründerpreis Baden-Württemberg wird die Gründerszene im Land alljährlich gewürdigt: „Seit 1997 verleiht die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg den Preis an junge Unternehmen mit überzeugendem Businessplan. Auch wir als Sparkasse Heidelberg bewerben uns mit unseren Kunden jedes Jahr für diesen Preis“, sagt Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg. In diesem Jahr wurden erneut fünf Neugründungen ausgezeichnet. Die Preisträger kommen aus Karlsruhe, Mannheim, den Landkreisen Rastatt und Rhein-Neckar – und hier aus Oftersheim.

Alleinstellungsmerkmal bei OPs

Die von der Sparkasse Heidelberg eingereichte Geschäftsidee der Tierärztin Alison Meadows-Hertig aus Oftersheim gewann den vierten Preis. Ihr Anliegen ist es, die Heilungschancen für Tiere in der Region zu erhöhen: „Denn für Tiere sind inzwischen Behandlungsmethoden möglich, die an das Niveau der Humanmedizin heranreichen“, sagt Meadows-Hertig. Mit ihrer Neugründung der Tierarztpraxis Saarstraße in Oftersheim schließt sie eine Lücke in den bislang noch überschaubaren Tierbehandlungsmöglichkeiten im Rhein-Neckar-Kreis. Ihr Leistungsangebot umfasst neben haustierärztlichen Tätigkeiten auch weiterführende Diagnostik und Therapie. Ein Alleinstellungsmerkmal sind spezielle Weichteiloperationen. Durch moderne Behandlungsmethoden und Operationstechniken möchte sie die Heilungschancen verbessern und so die Belastung für Tier und Besitzer senken.

„Es freut mich sehr, dass ich mit meiner Geschäftsidee so positive Resonanz erfahre. Tieren zu helfen, ist meine Passion. Ich danke meiner Finanzberaterin Carina Kern, dass sie mich auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht hat“, sagt die Preisträgerin.

Die mit 25 500 Euro dotierten Preise werden – statt wie sonst üblich im großen Rahmen – direkt vor Ort in den kommenden Tagen von Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg und den Sparkassen ihrer Regionen überreicht.

Seit Beginn der Verleihung des Gründerpreises im Jahr 1997 ist die Sparkasse Heidelberg immer wieder mit Bestplatzierungen dabei. In diesem Jahr sind unter den 20 landesweiten Preisträgern noch drei weitere Gründer der Sparkasse Heidelberg ausgezeichnet. Für die bestmögliche Unterstützung von Existenzgründern wurde in der Sparkasse Heidelberg bereits vor Jahren ein eigenes Kompetenzcenter geschaffen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020