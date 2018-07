Anzeige

Gut 35 Grad. Die Sonne brennt. Da tut Abkühlung not. Die Erfrischung kommt prompt. Mit Planschbecken und Spritzpistolen. Kommando „Wasser marsch“ – aus vollem Rohr. Die Wasserspiele laufen. Pünktlich zum Ferienbeginn lädt das Jugendzentrum „Go in“ zu seinem beliebten Wassertag unter dem Motto „Spaß im Nass“ ein. Letztes Jahr fiel der turbulente Nachmittag auf dem Gelände an der Kolpingstraße aus. Kinder und Eltern protestierten.

„Bitte ans Trinken denken und den Sonnenschutz nicht vergessen“, mahnt Jugendzentrumsleiter Karlheinz Seitz über die Lautsprecher. Jedes Kind hat eine wasserfeste Laufkarte am Hals. Gut 120 Mädchen und Jungs absolvieren aufgeregt den Wasserparcours mit den zehn Stationen, den das Jugendzentrum in Kooperation mit der Jugendfeuerwehr aufgebaut hat. Das „Go in“-Team und Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg betreuen die Wasserratten. Bei der Schatzsuche wird nach roten Glitzersteinen getaucht. 30 Sekunden ist das Zeitlimit. Gar nicht so einfach, die dunkle Brille verhindert den Sichtkontakt.

Übers Wasser gehen, ohne nass zu werden? Auch das geht. Bei den Wasserlaufbällen ist der Andrang am größten. Alle Kids wollen in den luftgefüllten Bällen durch den Pool stürmen. Fünf Minuten sind schnell um. Die nächsten Läufer warten schon. Treffsicherheit beweisen die Ferienkinder beim Zielspritzen. Tischtennisbälle liegen auf Flaschenhälsen. Auf dem Bauch liegend über die Wasserrutsche geradeaus. Nebenan fliegen Wasserbomben. Gut 20 Meter schaffen die bunten Luftballons, bevor sie auf den Boden platschen. Ab und zu explodiert eine Bombe auf dem Rücken eines Teilnehmers. Die Stadt hat Wasser und Apfelsaftschorle kostenlos zur Verfügung gestellt. Jedes Kind hat einen Becher, mit es sich an den Trinkstationen bedienen kann. Es gibt frische Melonenschnitze. Ganz vorsichtig den Geschicklichkeitsparcours bewältigen. Beim Start noch einen Liter Wasser auf dem Kopf. Danach wird wieder gewogen. Alle Achtung, die Besten bringen 600 Milliliter zurück. Manche aber auch nur ein paar Tropfen.