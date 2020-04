Ohne das Wort mit C

Als ich gestern nach den Morgengedanken aus dem Radio aufstand, war mein Vorsatz für heute: Weder Radio noch Fernsehen oder sonstige Medienberichte über das Wort, welches mit C anfängt, zu hören, zu sehen geschweige denn zu lesen!

Einen Tag einmal frei davon zu sein – einfach nur den blauen Himmel und die Sonne zu genießen. Corona hat mich total vereinnahmt – auch bei einem kurzen Einkauf war ich umgeben von den Worten „Corona-Krise“. Ich gebe ja dann auch meine Meinung dazu ab!

Man soll mich bitte nicht falsch verstehen, ich weiß, es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema, welches man nicht so einfach zur Seite schieben sollte oder darf! Ich bin mir aber sicher, dass ein jeder von uns weiß, wie er sich in dieser jetzigen Situation zu verhalten hat und wie dramatisch die Lage ist.

Doch was ist, wenn die Angst übermächtig wird? Wer hilft uns dann aus dieser Krise? Übrigens gehöre ich zur Risikogruppe! Ich bekam viel Hilfsangebote und Zuspruch aus der jungen Nachbarschaft – was mich sehr berührt hat!

Möchten Sie noch wissen, ob der Tag – ohne das Wort, das mit C anfängt – ein „Erfolg“ war? Fast, aber abends rief mich eine Freundin an, die mir erzählte, wie schlimm die Situationen in den südamerikanischen Ländern ist – bedingt durch Corona. Traurigkeit kam in mir hoch.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.04.2020