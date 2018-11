„Ohne meine Freundin hätte ich es niemals geschafft“

Sie wurden vertrieben oder sind geflüchtet. Durch Zwangseinquartierung in Lagern untergekommen. Auf engstem Raum mit der ganzen Familie, so gestaltete sich ihr Leben für unzählige Tage. Lange Zeit prägten Hunger, Armut und Ablehnung ihren Alltag. Die Rede ist von Flüchtlingen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das besetzte Nachkriegsdeutschland kamen.

Marianne Ganninger, Ingrid Jancke

...