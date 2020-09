Ohne Veranstaltungen fehlt das Geld für Hilfsprojekte

In der Mitgliederversammlung des Zonta-Clubs Schwetzingen wurde einstimmig Christiane Loelgen (Bild), bisherige Vizepräsidentin, zur Präsidentin für das Biennium 2020 bis 2022 gewählt. Sie folgt auf Carola Czyzewski, die zum zweiten Mal die Präsidentschaft innehatte, heißt es in einer Pressemitteilung des Zonta-Clubs.

Mit viel Begeisterung habe sie den Club bei der International Convention in Tokyo im Sommer 2018 vertreten. Auch war sie im vergangenen Jahr präsent in Plovdiv (Bulgarien) anlässlich der Zusammenkunft der Zonta-Clubs des District 30. An den Area Meetings und bei Besuchen befreundeter Clubs habe sie ebenfalls immer gerne teilgenommen, hieß es. Neben den altbewährten Veranstaltungen ist der Vortrag von Professor Kathrin Yenn besonders zu erwähnen. Yenn ist ärztliche Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Heidelberg und hat die Gewaltambulanz maßgeblich mit aufgebaut. Keine Gewalt an Frauen und Kindern ist eines der zentralen Themen bei Zonta. Das Interesse an dem Vortrag war groß, Martina Kühnemund hatte sich für die Organisation verantwortlich gezeigt. Seit zehn Jahren vergibt der Zonta-Club Schwetzingen den „Young Women in Public Affairs Award“, eine Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement junger Frauen. Dieses Jahr hat Pauline Becker vom Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch den ersten Preis gewonnen, aber nicht nur auf Club-Ebene, sondern auch auf Area und sogar auf District Ebene (wir berichteten). „Wir sind alle sehr stolz, eine so engagierte, talentierte und sympathische junge Frau auszeichnen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung, in der Erika Ott gesondert gewürdigt wird, die das Projekt von Anfang an vorbildlich und sehr erfolgreich leitet.

Christiane Loelgen – seit 2003 bei Zonta aktiv – setzt weiter auf bewährte Veranstaltungen. Die 60-jährige Lehrerin an der Musikschule Mannheim und freiberufliche Fagottistin bedauert, dass dieses Jahr der Basar nicht stattfinden kann. Die Aktion „Orange your City“, eine Aktion gegen Gewalt an Frauen, wird dagegen im Freien durchgeführt. Am Mittwoch, 25. November, werden die Volkshochschule und die evangelische Kirche in Schwetzingen orange angestrahlt. Unter dem Motto „Frauen für Frauen weltweit“ wird Christiane Loelgen den Club weiterführen, auch wenn Veranstaltungen derzeit nur schwer oder gar nicht planbar sind. Das trifft den Club hart. Denn die finanziellen Einbußen betreffen auch das wichtigste Projekt „Altersarmut und Frauen“./ zg

Spenden für "Altersarmut und Frauen": IBAN DE85 5479 0000 0024 7901 00, BIC: GENODE 61SPE

