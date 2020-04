Ole Tischmacher schnürt Weinpaket für Herzensprojekt

Wie wär’s mit einem guten Tropfen Wein und der Gewissheit, beim Trinken oder Verschenken des selbigen Gutes zu tun? Ole Tischmacher von „Tischmacher Weine“ am Odenwaldring 8 in Schwetzingen hat ein Weinpaket geschnürt, mit dem er „unser Herzensprojekt ,for your soul‘ finanziell unterstützen“ möchte, wie er schreibt.

„For your soul“ ist das digitale Gottesdienstformat der evangelischen Kirchengemeinde, das jeweils sonntags, 10 Uhr, „Live aus der Wollfabrik“ übertragen wird. Wollfabrik-Inhaber Joachim Schulz und Pfarrer Steffen Groß von der Evangelischen Kirchengemeinde haben die Idee gemeinsam entwickelt. Schnell waren Martin Kolb von „Rent4Event“ und Alexander Schad von „Session Pro“ – renommierte Profis für Licht und Ton – mit im Boot, und verwandelten die Wollfabrik in ein TV-Studio (wir berichteten). Seitdem werden nicht nur Gottesdienste übertragen, sondern auch Konzerte und Talkformate. Die Veranstalter und Beteiligten bekommen dafür kein Geld, haben jedoch ein Spendenkonto eingerichtet, mit dem Geld soll ein Teil der Unkosten abgefangen, vor allem jedoch Corona-Betroffene unterstützt werden (Infos unter: www.ekischwetzingen.de).

„Oft mit dabei sind unsere Musiker von ,Acoustic & Wine‘“, so Tischmacher in Bezug auf die Online-Übertragungen aus der Wollfabrik und sein Engagement. „Daher wollen wir diese Initiative unbedingt unterstützen und spenden pro verkauftem Weinpaket 5 Euro“, weiß er auch um die Sorgen und Nöte, die gerade in der jetzigen Zeit Kunst- und Kulturschaffende haben.

In dem Paket befinden sich aus dem Weingut Kuhn ein Grauburgunder „Vom Löss“ (trocken, 2018), vom Weingut Wöhrle ein Lahrer Riesling (trocken, 2018), vom Weingut Oliver Zeter ein Sauvignon Blanc (trocken, 2019), vom Weingut Pflüger ein Biodynamite (trocken, 2019), vom Weingut Bassermann-Jordan ein Rosé „La Vie“ (trocken, 2019) und vom Weingut Knipser ein Chardonnay & Weißburgunder (trocken, 2019). Das „For-your-soul“-Paket würde regulär 73,90 Euro kosten und ist jetzt – inklusive der Spende von 5 Euro – für 59,90 Euro zu haben, teilt Ole Tischmacher mit. kaba

