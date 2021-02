Schwetzingen.Ob aus München, Mannheim oder aus Heilbronn, der Kreis der Fotosalon-Freunde hat sich in diesem Jahr nicht nur geografisch ausgedehnt. Bereits kurz nach der Premiere am vergangenen Samstag auf dem Youtube-Kanal der Volkshochschule Schwetzingen war das Video der Vernissage rund 200 Mal angeklickt worden. Am Sonntagmorgen waren es schon mehr als 300 Klicks.

Zum Thema „Bild im Bild“ sind

...