Operationen werden reduziert

„Aus dem privaten Umfeld höre ich, dass das GRN-Krankenhaus Schwetzingen angeblich komplett für Coronapatienten geräumt wird – Patienten werden seit Freitag verlegt.“ Diese Nachricht erreichte am Sonntag die Redaktion. Und: Sie stimmt nicht! Unsere Zeitung fragte beim Geschäftsführer der GRN-Klinik, Rüdiger Burger, nach.

„Wir haben bis dato keine Coronapatienten aufgenommen und sind nicht zur Aufnahme verpflichtet, da die Quarantänestation am Heidelberger Universitätsklinikum, die für unsere Region eingerichtet wurde, noch Kapazitäten hat“, erklärt Burger. Stand Freitag wurden in Heidelberg vier Coronainfizierte stationär behandelt. Stand Sonntag gibt es im Kreisgebiet 90 positiv getestete Fälle.

Der Geschäftsführer der GRN-Klinik in Schwetzingen kann sich die Entstehung dieser Falschnachricht aufgrund mehrerer Aspekte erklären: zum einen durch die Einrichtung des Drive-in für Coronatests am städtischen Stadion (wir berichteten). Diese Durchfahrtsstation wird geschaffen, damit Menschen, die möglicherweise infiziert sind, nicht in Krankenhäuser müssen, um dort das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Patienten zu minimieren. Hierbei arbeitet die GRN-Klinik mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zusammen und stellt die Technik sowie Mitarbeiter. Menschen, die Virussymptome bei sich feststellen beziehungsweise in einem Risikogebiet waren, müssen sich beim Gesundheitsamt melden und erhalten dort einen Code sowie die Teststation, zu der sie müssen. Das Testergebnis liegt dann nach 24 oder gar erst 48 Stunden vor und kann über den Code auch online (anonym) abgerufen werden.

Zum anderen könnten Informationen, die an Patienten gegeben worden sind, zu dieser Falschnachricht geführt haben: „Alle nicht dringend notwendigen Operationen werden ab diesem Montag verschoben“, erklärt Burger. Betroffene Patienten wurden am Freitag diesbezüglich unterrichtet. So sollen sowohl räumliche als auch personelle Kapazitäten für einen in nächster Zeit erwarteten Anstieg an Coronafällen geschaffen werden, wenn eben die bislang eingerichteten Isolierstationen wie in Heidelberg nicht mehr ausreichen. Diese Weisung kam von Kanzlerin Angela Merkel persönlich an alle Krankenhäuser in der Republik. Gerade Intensivstationen mit Beatmungsgeräten sind notwendig, um Coronapatienten, die sehr stark von Atemschwierigkeiten betroffen sind, helfen zu können.

Not- und Akutfälle werden natürlich weiter behandelt und Entbindungen vorgenommen, bekräftigt Burger. Einschränkungen gibt es bei den Besuchsmöglichkeiten zum Schutz der Patienten (wir berichteten). Werdende Väter können – so sie wollen – der Geburt ihres Kindes beiwohnen. „Sollten Menschen mit grippeähnlichen Symptomen zu uns kommen, werden sie räumlich getrennt von anderen Patienten behandelt“, nennt Burger eine weitere Sicherungsmaßnahme.

Für den geriatrischen Bereich der GRN-Klinik kündigt Rüdiger Burger einen Aufnahmestopp an – „zum Schutz der älteren Menschen, für die das Coronavirus besonders gefährlich ist“. Patienten, die sich derzeit noch in der geriatrischen Rehabilitation befinden, werden noch zu Ende behandelt. kaba

