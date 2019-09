Opern-Talk zu Don Giovanni

Die Volkshochschule bietet in Kooperation mit der Mozartgesellschaft am Donnerstag, 26. September, 18.30 bis 20 Uhr, einen Opern-Talk zum Mythos Don Giovanni an. Hintergrund: Beim Mozartfest feiert das Koblenzer Theater am Samstag, 28. September, die Premiere seiner Neuinszenierung des „Don Giovanni“. Der Eintritt ist frei.

Bruno Dumbeck wird im Gespräch mit dem Koblenzer Operndirektor Rüdiger Schillig, der Vorsitzenden der Mozartgesellschaft, Rosa Grünstein, und der Leiterin der VHS, Gundula Sprenger, auf unterhaltsame Weise den Mythos „Don Giovanni“ musikalisch, historisch, literarisch und psychologisch beleuchten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.09.2019