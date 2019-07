Opernstar im Garten

Heiner Kranz ist für seine Seminare im Bereich juristischer Fortbildung und für seine Sommerfeste, die er für Teilnehmer und Freunde veranstaltet, bekannt. Zum sechsten Mal fand in seinem gepflegten Garten ein schönes Sommerfest mit Kulinarik und guter Musik statt. Für Letzteres sorgte dabei ein ganz besonderer Gast.

Opernstar Mlada Khudoley legte auf ihrer Tour von Russland nach Nordamerika einen Stopp in Schwetzingen ein. Der groß angekündigte Besuch war kein Zufall, sondern eine geschickt eingefädelte Aktion von Heiner Kranz. Zufall war die erste Begegnung zwischen Kranz und Khudoley: Im Flugzeug hatte er bemerkt, wie der Opernstar eine Partitur studiert und das Gespräch angefangen. Der Deal stand: Kranz übernahm die Kosten zweier Flugtickets, Khudoley trat für einen karitativen Zweck beim Sommerfest in Schwetzingen auf. So erlebten die Gäste die klanggewaltige Stimme aus allernächster Nähe. Die Wände bebten, als Khudoley mit Wagners „Dich teure Halle grüß ich wieder“ das Salonkonzert eröffnete. Diese Stimme war für die Oper geschaffen: Mit riesigem Klangvolumen und unglaublicher Ausdruckskraft in jedem Ton zog Khudoley das Publikum in ihren Bann. Mit herzzerreißender Dramatik zeigte sie den Schwermut russischer Meister von Tschaikowsky bis Rachmaninoff. Beim Faurés melancholischer Musik trat die Sängerin noch näher zum Flügel und erklärte „we need to feel each other“ – wir müssen einander fühlen.

Unterstützung für kranke Sängerin

Atsuko Kinoshita folgte jeder Regung in der Stimme der Sängerin und brachte in den Zwischenteilen einen wundervollen Klavierklang hervor. Zuvor hatte sie mit Querflötistin Sohee Oh die Gäste des Sommerfestes erfreut, nun gab sie sich als professionelle Liedbegleiterin. Nach Verdi und Bellini, stand Schubert auf dem Programm. Khudoley zeigte eine berührende und dezentere Seite ihrer unglaublichen Stimme. Mit dieser Darbietung gedachte sie ihrem verstorbenen Vater, dessen Lieblingskomponist Schubert gewesen ist.

Hinter ihrem Auftritt steckt ein ernster Gedanke. Vor vielen Jahren hatte sie miterlebt, wie ihr Klavierlehrer an multipler Sklerose erkrankt ist. Diese Diagnose hat nun eine Sängerin getroffen, die die Gäste des Sommerfestes in den vergangenen Jahren miterlebt haben. Spenden wurden fleißig gesammelt, um die erkrankte Sängerin zu unterstützen, Khudoley verzichtete auf die Gage und erklärte, dass „es jeden treffen kann“. Im Garten gab sie mehrere Zugaben, unter anderem auch mit der Klavierbegleitung von Heiner Kranz persönlich. So wurde man Zeuge wie eine weltberühmte Opernsängerin ein Lied von Udo Jürgens interpretierte.

