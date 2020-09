Opfer leidet seit der Tatnacht unter Angstzuständen

Am dritten Verhandlungstag gegen vier junge Männer, denen versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen einen 51-Jährigen zur Last gelegt wird (wir berichteten mehrfach), hörte die Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim am Freitag das Opfer.

Der Geschädigte, der durch Faustschläge ins Gesicht und Tritte gegen den Kopf Brüche der Kieferhöhle und des

