Opfer schützen und Spuren sichern

Der Zonta-Club Schwetzingen hat einen Vortrag von Professor Dr. Kathrin Yen, ärztliche Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr organisiert.

Im Welde Stammhaus wird Yen über ihre Arbeit in der Gewaltambulanz und der klinisch-forensischen Ambulanz berichten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Gewaltambulanz stellt ein niederschwelliges Angebot für von Gewalt betroffene Menschen dar. Untersuchungen durch speziell dafür ausgebildete Ärzte aus dem Fachgebiet der Rechtsmedizin ermöglichen in vielen Fällen die Erhebung objektiver Befunde und die Sicherung von Spuren, die einen wichtigen Beitrag zur Klärung des Falles leisten können. Im Fall eines Straf- oder Zivilverfahrens können Rechtsansprüche besser geltend gemacht werden, wenn objektive Sachbeweise vorliegen.

Experten immer ansprechbar

Die klinisch-forensische Ambulanz des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin Heidelberg bietet Untersuchungen nach modernsten rechtsmedizinischen Standards an.

Am Institut sind in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Universitätsmedizin Mannheim alle dafür erforderlichen Fachbereiche vorhanden. Ein speziell geschultes Expertenteam steht rund um die Uhr zur Verfügung.

Die in Baden-Württemberg einzigartige Einrichtung soll durch das niederschwellige Angebot einen Beitrag zur Erkennung von Gewalt und zur Aufklärung gewaltsamer Vorfälle liefern. Damit dient die Einrichtung dem Schutz der Opfer vor weiteren, möglicherweise folgenschweren Übergriffen und letztlich der Rechtssicherheit vor allem in Strafverfahren, in denen objektiv gesicherte Beweise eine wichtige Rolle spielen, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

Info: Anmeldung bei Präsidentin Carola Czyzewski per E-Mail carola.czyzewski@web.de oder an Martina Kühnemund, maroegner@live.de, ist erwünscht.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.02.2020