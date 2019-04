„Optimisten leben länger“

116 Jahre alt ist der derzeit offiziell älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka. Ob auch hierzulande jemand ein solch hohes Alter erreichen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Ob Mann oder Frau – ab dem 50. Lebensjahr können zunehmend gesundheitliche Veränderungen auftreten. Was kommt da auf uns zu und was können wir tun, um auch im Alter noch fit zu sein und das Leben zu genießen? Dieser Frage gingen Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, und Dr. Horst Herrmann, niedergelassener Facharzt für Urologie, in einem Doppelvortrag im Zuge der Reihe „Im Zentrum: Gesundheit“ an der GRN-Klinik Schwetzingen nach.

Zunächst das Positive: „Viele von uns werden ab 50 gelassener und entspannter und das wiederum gibt ein gutes Lebensgefühl“, so Dr. Maleika. Trotzdem häufen sich dann die gesundheitlichen Probleme. Hinzu kommen natürlich die Wechseljahre mit allen ihren Begleiterscheinungen wie Osteoporose oder Arthrose bis hin zu Demenz und Sehschwäche.

Die Regisseure unseres Lebens

Hormone bestimmen unser Leben. Sie steuern nicht nur die Fruchtbarkeit oder das Gefühlsleben, sondern auch den Flüssigkeitshaushalt, Stoffwechsel und Alterungsprozesse. „Ein Ungleichgewicht entsteht beispielsweise durch Übergewicht oder Stress und eben auch im Alter“, so Dr. Maleika. Als Folge kommt es bei der Frau zur Menopause, die sich zum einen psychovegetativ beispielsweise durch Hitzewallungen, Unruhe und Stimmungslabilität bemerkbar macht und zum anderen durch trockene Haut und Schleimhäute, Gelenkschmerzen, Haarausfall sowie urogenitale Beschwerden. Allerdings stehen auch alternative Behandlungsmethoden bei klimakterischen Beschwerden zur Verfügung, mit denen sehr oft gute Behandlungserfolge erzielt werden.

Auch an Männern über 50 geht der Alterungsprozess nicht vorüber, wie der zweite Referent des Abends, der Urologe Dr. Horst Herrmann, sagte: „Die Hormonproduktion nimmt ab, ebenso die Leistungs- sowie Erektionsfähigkeit und die Muskelkraft. Hieraus entwickelt sich oft eine Lebenskrise.“ Diese wird begleitet von Ängsten vor Krankheiten, fehlender Anerkennung und Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber Jüngeren. Was also tun, um wieder „ganz Mann“ zu sein? Dr. Herrmann empfiehlt körperliches und geistiges Training, eine gesunde Ernährung mit wenig Zucker und gesunden Fetten sowie einem jährlichen Uro-Check mit Ermittlung des PSA-Wertes und Ultraschall.

Hormontherapie beim Mann

Beim Mann können Hormone in dieser Lebensphase hilfreich sein. So vermindert das Wachstumshormon Somatotropin das Fettgewebe und steigert die Knochendichte und Muskelmasse. Gleichzeitig steigt aber auch die Gefahr an Diabetes mellitus und Darmkrebs zu erkranken. Melatonin wirkt als Wohlfühlhormon auch antidepressiv, birgt aber zudem das Risiko des Sekundenschlafs in sich.

Wie erreiche ich nun ein langes und gesundes Leben? Dazu geben sowohl die Frauenärztin als auch der Urologe am Ende ihrer Vorträge Tipps. Eine positive Lebenseinstellung gehöre dazu, mit realistischen Zielen, die dem Alter angepasst sind. „Schneller, höher, weiter ist sicher nicht mehr das passende Lebensmotto und macht nur unzufrieden“, sagte Dr. Herrmann. An vorderster Stelle steht die Bewegung. Wer diese scheut, verdoppelt sein Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Sport stärkt die Abwehrkräfte und beugt Diabetes und Osteoporose vor.

Ideal wäre ein Training drei Mal in der Woche für mindestens 30 Minuten. Egal, ob Walken, Schwimmen oder Radfahren: Beachtet werden sollte die maximale Herzfrequenz. Verzicht auf das Rauchen und eine gesunde Ernährung sind weitere wichtige Punkte. Letztendlich gilt: Optimisten leben länger. Mit einer positiven Lebenseinstellung und einem intakten sozialen Umfeld ist man auf dem besten Weg, auch im Alter gesund und fit zu bleiben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019